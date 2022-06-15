Донецк, , 15:08 — REGNUM Куйбышевский район Донецка, а также Макеевка и Ясиноватая были обстреляны из артиллерии украинскими вооруженными формированиями. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:48 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 14:50 украинские нацисты обстреляли Ясиноватую и Макеевку, выпустив по каждому из этих городов по четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что идеология ограниченной ядерной войны отвергается Россией, и обвинения нашей страны в этом со стороны Запада являются беспочвенными.