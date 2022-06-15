Симферополь, 15 июня 2022, 15:08 — REGNUM Время ожидания на границе в автомобильных пунктах пропуска в Республике Крым будет сокращено до четырёх часов, ряд категорий получат право проходить границу без очереди. Поручения дал глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании 15 июня, об этом он сам написал в соцсетях.
Глава Крыма сообщил о решении с 15 июня разрешить прохождение погранпунктов без очереди родителям с детьми до трех лет, беременным женщинам и инвалидам.
Глава Крыма также сообщил, что до 20 июня все подразделения погрануправления будут укомплектованы необходимым количеством сотрудников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов анонсировал открытие автобусного сообщения между Крымом и освобождёнными территориями с 1 июля.