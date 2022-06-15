Симферополь, 15 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Время ожидания на границе в автомобильных пунктах пропуска в Республике Крым будет сокращено до четырёх часов, ряд категорий получат право проходить границу без очереди. Поручения дал глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании 15 июня, об этом он сам написал в соцсетях.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Сергей Аксёнов

«Регулярно получаю обращения от жителей о том, что на прохождение границы тратится до 28 часов. По поручению президента уже ведется работа по расширению пропускных пунктов. До 1 июля необходимо сократить время ожидания на границе до четырёх часов», — написал Аксёнов.

Глава Крыма сообщил о решении с 15 июня разрешить прохождение погранпунктов без очереди родителям с детьми до трех лет, беременным женщинам и инвалидам.

«Также вне очереди будут проходить предприниматели со скоропортящейся продукцией: овощами и фруктами, молочной продукцией и живой рыбой. Стенды с данной информацией будут размещаться за два километра до каждого пропускного пункта», — уточнил Аксёнов.

Глава Крыма также сообщил, что до 20 июня все подразделения погрануправления будут укомплектованы необходимым количеством сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов анонсировал открытие автобусного сообщения между Крымом и освобождёнными территориями с 1 июля.