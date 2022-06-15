Киев, 15 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Эффект от западных санкций против России оказался не такой, как ожидала Украина. Как заявил Politico заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, первоначально предполагалось, что последствия санкций для российской экономики будут всё более и более заметными.

Полный провал

«Кажется, Россия более устойчива к санкциям, чем мы думали сначала», — указал замглавы ведомства.

Однако, по его словам, «похоже, доходы от сырьевых товаров обеспечивают стабильность государственных финансов России». Качка напомнил, что Банк России снизил процентную ставку до 9,5% — это уровень, который был до введения санкций на фоне спецоперации России на Украине.

Такое положение дел Киев не устраивает. В этой связи Качка указал, что Западу необходимо усилить свое эмбарго на российские товары и услуги.

«Необходимо пойти дальше и усилить санкции в отношении России, — подчеркнул замминистра Украины. — Нам нужно избавиться от нефти и, в конечном счёте, от газа: это те товары, которые приносят прямые доходы в российский бюджет».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Джонатана Саксти в статье в DailyExpress заявил, что экономическую мощь Российской Федерации Западу преуменьшать нельзя. Он подчеркнул, что «Россия — не ничтожная держава». Саксти подчеркнул, что ЕС и США и другие страны допустили ошибку, недооценивая значимость Москвы в мировой торговле.

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