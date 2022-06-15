Тбилиси, , 15:07 — REGNUM Акция в поддержку вступления Грузии в Евросоюз, объявленная на 16 июня президентом страны Саломе Зурабишвили, имеет ряд недостатков и плохо подготовлена. Об этом в ходе брифинга заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

«В контексте этой акции президент Грузии призвала к единству с «партией войны». Она сама назвала её радикальной оппозицией и разоблачила в антигосударственной кампании. Всё это, мягко говоря, несерьёзно», — сказал лидер «Мечты».

Он также отметил плохую подготовку к акции, из-за чего она может быть малолюдной. По этим причинам члены правящей партии не будут участвовать в митинге президента.

«Все прекрасно знают, в том числе и в Европе, что 85% населения Грузии поддерживает евроинтеграцию, и завтрашняя неподготовленная акция только ухудшит впечатление», — отметил Кобахидзе.

Напомним, Зурабишвили объявила, что в Тбилиси будет митинг, придя на который граждане подтвердят, что поддерживают евроинтеграцию Грузии. Из-за последних заявлений в Евросоюзе в республике опасаются, что Брюссель откажется присвоить Грузии статус страны-кандидата на вхождение в ЕС.

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