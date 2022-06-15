Москва, , 15:05 — REGNUM Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» готовы выступить с законодательной инициативой о введении спортивной гимнастики в обязательную общеобразовательную программу средней школы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявил руководитель фракции Сергей Миронов по итогам встречи с руководителями Федерации спортивной гимнастики и спортсменами.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Политик считает, что в условиях давления на Россию нужно сделать все возможное для того, чтобы как можно скорее вернуть отечественный спорт на мировую арену, поддержать сборные команды и массовый спорт.

«Наша фракция готова выступить с инициативой в части введения спортивной гимнастики в обязательную общеобразовательную программу средней школы. Правительству нужно обратить внимание на развитие системы детских спортивных школ, создание условий для участия иностранных спортсменов в наших внутренних соревнованиях, на импортозамещение спортивного инвентаря», — сказал Миронов.

Депутат уверен, что совместными усилиями можно преодолеть трудности и сделать все возможное для будущих побед российского спорта.

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