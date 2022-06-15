Пхеньян, , 15:06 — REGNUM В 2021 году девять стран, включая КНДР, потратили на разработку ядерного оружия $82,4 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные общественной организации «Международная кампания за запрещение ядерного оружия» (ICAN).

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, за год объем средств, потраченных на разработку, увеличился на $6,5 млрд.

Известно, что первое место по расходам на ядерное оружие занимают США. Далее следуют Китай и Россия. КНДР занимает девятое место с показателем $642 млн.

Предполагается, что в распоряжении Пхеньяна имеются порядка 20 единиц ядерного оружия.

Данный рейтинг расходов составлен на основе контрактов, годовых отчётов и прочих данных, находящихся в открытом доступе.