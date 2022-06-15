Пхеньян, 15 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В 2021 году девять стран, включая КНДР, потратили на разработку ядерного оружия $82,4 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные общественной организации «Международная кампания за запрещение ядерного оружия» (ICAN).

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Согласно опубликованным данным, за год объем средств, потраченных на разработку, увеличился на $6,5 млрд.

Известно, что первое место по расходам на ядерное оружие занимают США. Далее следуют Китай и Россия. КНДР занимает девятое место с показателем $642 млн.

Предполагается, что в распоряжении Пхеньяна имеются порядка 20 единиц ядерного оружия.

Данный рейтинг расходов составлен на основе контрактов, годовых отчётов и прочих данных, находящихся в открытом доступе.