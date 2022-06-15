Уфа, 15 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Нефтепродукты попали в реку Белая в Уфе после затопления баржи. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

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Отмечается, что днем 15 июня спасатели получили информацию о том, что в старице реки Белой при распиловке баржи для утилизации произошло затопление судна. В результате этого на поверхность реки вышло незначительное количество оставшихся в барже нефтепродуктов.

Сообщается, что специалисты выставили боновые заграждения на участке старицы, где затонуло судно, и на близлежащей акватории.

Спасатели уже провели обработку поверхности реки сорбентом. Планируется сбор вещества. Отмечается, что угрозы распространения нефтепродуктов нет.

Пострадавших нет.