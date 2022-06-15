Москва, 15 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, сообщается 15 июня на сайте Кремля.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

«Президент подписал указ «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации», — говорится в сообшении.

Так, российскому правительству и главам регионов поручено обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах не менее чем на 50% относительно уровня 2021 года.

Кроме того, правительству поручено утвердить целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда на период до 2030 года.