Казань, , 15:18 — REGNUM В Госсовете Татарии 15 июня согласовали кандидатуру Олега Коробченко для назначения заместителем премьер-министра РТ — министром промышленности и торговли РТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Олег Коробченко — заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Mpt. tatarstan.ru

По словам премьер-министра РТ Алексея Песошина, Коробченко хорошо известен в республике и пользуется заслуженным авторитетом среди руководителей промышленных предприятий.

Коробченко с 2010 года являлся депутатом городского совета Набережных Челнов, а в 2019 году был избран депутатом Госсовета РТ.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин предложил согласовать кандидатуру Олега Коробченко для назначения заместителем премьер-министра РТ — министром промышленности и торговли РТ.

Парламентарии провели открытое голосование и поддержали представленную кандидатуру.

ИА REGNUM напоминает, с 2015 года должность заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ занимал Альберт Каримов, который 16 мая был назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ.

Читайте также: В Татарии испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах