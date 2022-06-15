Ижевск, 15 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Руководителем Агентства по молодёжной политике Удмуртии назначен Александр Выстребов. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов 15 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадровые назначения

Согласно тексту документа, Выстребов назначен на должность руководителя Агентства сроком на один год — до 6 июня 2023 года.

Напомним, с 2019 года Выстребов возглавлял ООО «Калашников спорт». В декабре 2021 года был назначен заместителем министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Юлия Бадаш была назначена руководителем Агентства по туризму Удмуртии. Срок назначения также один год — до мая 2023 года.