Калуга, , 15:44 — REGNUM Более 10 соглашений с отечественными компаниями и компанией с сингапурским капиталом на семь миллиардов рублей планирует заключить в рамках юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума Калужская область. Об этом 15 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

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«Экономический форум 2022 года в Петербурге пройдет под девизом «Новый мир — новые возможности». Проведена серьезная работа с инвесторами. Рассчитываем на хорошие результаты. В области появятся ещё 2800 новых рабочих мест. Это почти в два раза превышает итоги нашего участия в форуме в 2021 году. Инвесторы по-прежнему сохраняют значительный интерес к Калужской области. С начала года подтверждены к реализации 10 инвестпроектов. Буквально на днях одобрены заявки двух новых потенциальных резидентов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кондрово». Готовим соглашения еще по четырём инвестпроектам в особой экономической зоне «Калуга». Кроме того, запланировано подписание контрактов на принципах государственно-частного партнёрства, а также ряда соглашений в IT отрасли, логистике и других сферах», — отметил Владислав Шапша.

Калужане принимают участие в Петербургском экономическом форуме с 2007 года. В разные годы в ходе форума заключены соглашения с компаниями «Ново Нордиск», «ОМИА УРАЛ», «Сибур-Холдинг», «Кроношпан», «Архбум тиссию групп» и другими.

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