Чебоксары, , 14:58 — REGNUM В Чебоксарах оштрафовали местного жителя, который решил пошутить над своим коллегой, но его «шутки» суд квалифицировал как оскорбление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверка проводилась в Ленинском районе Чебоксар после обращения в ведомство 25-летнего работника одного из учреждений: он заявил об оскорблении со стороны коллеги.

Правоохранители установили, что 1 апреля 2022 года во время рабочей смены 22-летний коллега неоднократно называл заявителя «определённым» лицом в различных словесных интерпретациях», используя «неприличные выражения».

«Молодой человек обосновал свои нелицеприятные высказывания шуткой в честь Дня смеха», — говорят в надзорном ведомстве.

В отношении шутника прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Суд вынес постановление о штрафе в размере 3 тыс. рублей. Данное решение не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за оскорбление в общедомовом чате, в котором состояли более 200 человек, на 5 тыс. рублей оштрафован 45-летний чебоксарец.

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