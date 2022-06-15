Москва, , 14:58 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, направленный на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом сельхозживотных, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

В частности, вводятся понятия маркирования и учета животных. Информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС).

Стоимость маркировки составит от пяти рублей — бирка, до 200 рублей — чип, уточнили в Минсельхозе.

Устанавливается, что маркированию и учету не подлежат объекты животного мира, предусмотренные законом «О животном мире» и водные биологические ресурсы, предусмотренные законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным животным и принадлежащие гражданам, то есть закон не распространяется на собак и кошек.

Животные, маркированные до дня вступления в силу закона, а также животные, маркированные за пределами Российской Федерации и ввезенные на территорию страны, повторному маркированию не подлежат. Учет животных, подлежащих маркированию, осуществляется в сроки, установленные правительством РФ, но не ранее 1 марта 2024 года.

Сейчас уже установлена обязательность осуществления идентификации и учета животных, в связи с чем учет животных уже проводится на территории Российской Федерации, в частности, маркирование и учет крупного рогатого скота осуществляется в 79 регионах, а в 41 субъекте РФ учет осуществляется в электронном виде.

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