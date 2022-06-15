Тюмень, 15 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Тюмень пребывают мощи преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской митрополии.

Пресс-служба Тобольской митрополии Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17–18 июня 2022 года ковчег с мощами святого преподобного Сергия Радонежского посетит Тюмень. Событие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного.

Встреча мощей ожидается 17 июня в 11:00 (09:00 мск) в Свято-Троицком мужском монастыре города Тюмени.