Пекин, , 15:07 — REGNUM Чрезмерное укрепление рубля стало одним из новых вызовов для отечественной экономики. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил 15 июня в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр экономического развития РФ Максим Решетников Duma.gov.ru

Он отметил, что обстановка на мировом рынке стала несколько мягче для множества экспортёров, так как цены на некоторые товары сильно выросли. Но ряду предприятий нынешнее состояние российской валюты не помогает получать необходимую прибыль.

«Формируется новый пакет вызовов для экономики — в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился, и он создаёт проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров», — сказал Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала российской военной спецоперации на Украине курс рубля снизился до исторического максимума — 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. Затем российская валюта стала укрепляться и дошла до отметок 55,6 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро.

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