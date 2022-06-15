Москва, 15 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтении приняла законопроект, уточняющий порядок изъятия животных и продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон принимается в рамках реализации постановления Конституционного суда, который постановил, что за ликвидацию животных даже в случае чрезвычайных ситуаций, к коим относятся стихийные бедствия и массовые очаги заражения, собственнику необходимо предусмотреть соответствующую материальную компенсацию.

Компенсация будет определяться в полном размере стоимости изъятых и уничтоженных животных и продукции животного происхождения, определяемой до момента возникновения этого очага массового поражения животных.

В случае выявления нарушений законодательства в сфере ветеринарии при возникновении или распространении очагов особо опасных болезней животных на этих объектах размер возмещения стоимости животных или продукции животного происхождения собственнику может быть уменьшен или в таком возмещении может быть отказано.

Возмещение стоимости животных или продукции животного происхождения будет производиться за счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ.

«Мы неоднократно обращались от комитета к правительству с просьбой рассмотреть компенсации материального ущерба собственникам погибших животных и птиц, но как правило, ответ был всегда один и тот же: средств в бюджете нет. И вот наконец жирную точку в этом вопросе поставил Конституционный суд Российской Федерации, признав, что это прямое нарушение частной собственности и что за ликвидацию животных даже в случае чрезвычайных ситуаций, к коим относятся стихийные бедствия и массовые очаги заражения, собственнику необходимо предусмотреть соответствующую материальную компенсацию», — отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).