Салехард, 15 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко 14 июня подписали двустороннее соглашение. ЯНАО вместе с Челябинской областью возьмет шефство над этим районом.

Пресс-служба администрации ЯНАО

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате украинских обстрелов прифронтовой город Ясиноватая имеет многочисленные разрушения, а Волноваху украинские вооруженные формирования при отступлении пытались стереть с лица земли. В связи с этим предстоит провести большую работу по восстановлению территорий.

Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям − в частности, по гуманитарному и торгово-экономическому. В Волновахском районе планируется реализовать совместные проекты по восстановлению социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

После подписания соглашения губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Челябинской области Алексей Текслер посетили город Волноваху. Эти регионы окажут гуманитарную, финансовую и другую материальную помощь району, чтобы как можно скорее восстановить работу жизненно важной инфраструктуры.

«Территория Волновахского района — одна из наиболее пострадавших в боях, украинские вооруженные формирования не пожалели ни людей, ни того, что было ими создано, — отметил Дмитрий Артюхов. — Благодаря нашим военным сегодня здесь относительно спокойно, и нужно как можно скорее возвращать жителям их привычный мир. Это наша общая задача. Оценили фронт работ в райцентре, будем восстанавливать жилой фонд, социальные объекты. Наша цель — чтобы в детских учреждениях вновь зазвучал детский смех, старшее поколение могло получить всю необходимую медицинскую помощь».

В рамках заключенного соглашения в республику отправят гуманитарные грузы. По словам главы ЯНАО, первая партия самой необходимой помощи уже в пути. В частности, округ передаст району ДНР специализированную технику для коммунальных предприятий, бензовозы, пожарные машины. Кроме того, Ямал направит строительные материалы, медикаменты и шесть тысяч продуктовых наборов.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил губернаторов Ямала и Челябинской области за смелость и помощь в непростое время.

«Было время, когда тысячи жителей Донбасса отстраивали объекты Сибири, теперь северяне хотят помочь нам. Искренних слов благодарности заслуживает смелость руководства Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области. Спасибо за приезд в такое опасное время и братское отношение», − сказал он.

Отметим, что в рабочей поездке Дмитрия Артюхова сопровождает заместитель, курирующий сферы строительства и транспорта, Александр Подорога. В районном центре они осмотрели объекты, которые в первую очередь нуждаются во внимании. Это школы №6 и №4, два детских сада, центральная городская и железнодорожная больницы, центр детского и юношеского творчества, районный дом культуры. Для скорейшего восстановления инфраструктуры округ привлечет дополнительные ресурсы. Также на социальных объектах прошли рабочие встречи с подрядными организациями — с ними обсуждались планы и сроки выполнения ремонтных и восстановительных работ.