Краснодар, , 14:53 — REGNUM Обвинение в содействии террористической деятельности предъявлено жителю Краснодарского края, сообщили 15 июня в пресс-службе СУ СКР по региону. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Следственный комитет Sledcom.ru

Как полагает следствие, 34-летний фигурант дела в 2014 году перечислил более 45 тысяч рублей представителям незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.

Обвиняемый задержан, по решению суда он отправлен под стражу.