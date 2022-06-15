Москва, , 14:52 — REGNUM Соглашения о разделе продукции необходимо пересмотреть на фоне действий стран, настроенных недружественно по отношению к России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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По его словам, Россия живет в ситуации вызовов, а иностранные государства, в том числе, Япония, получают сверхдоходы за счет соглашения о разделе продукции, подписанные еще в начале 90-х годов.

«У нас сейчас есть уникальная возможность взять, проанализировать эти соглашения и принять решение. Потому что, с одной стороны, они до сегодняшнего дня получают сверхприбыль, с другой — против нас сотни санкций инициировали, сотни, коллеги. Вот почему мы не можем взять, проанализировав эти вопросы, и сказать им «до свидания»?» — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

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