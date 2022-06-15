Разработка аналога Tetra Pak окажет мультипликативный эффект: эксперт
Москва, 15 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Развитие отечественного аналога упаковочной продукции ТетраПак является исключительно важной задачей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Продукты в упаковке
«Разработка отечественной упаковки позволит снизить зависимость нашего рынка от желаний и предпочтений правительства Швеции, которое безоговорочно присоединилось к антироссийским санкциям.
Разумеется, развитие российской упаковки сопряжено с проблемами технологической подготовленности и вооружённости. Как следует из слов госпожи Абрамченко данные проблемы хоть и не на 100%, но были преодолены.
Очевидно, что развитие отечественного производства упаковки будет оказывать мультипликативный эффект на всю пищевую отрасль, так и на всю экономику в целом, создавая дополнительные высококвалифицированные рабочие места.
А вот одним из решений технологических проблем может стать национализация заводов ТетраПак в случае их окончательного ухода из России, учитывая, что как раз 14 июня правительство Швеции запретило компании ТетраПак экспорт ее продукции в Россию», — пояснила эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит эксперимент для создания упаковки для продовольственных товаров вместо ТетраПак, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
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