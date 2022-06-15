Рязань, , 14:54 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после массового ДТП с грузовиком в Михайловском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Уголовное дело

По предварительной информации, грузовой автомобиль под управлением 57-летнего водителя наехал на стоящий впереди микроавтобус и пять легковых транспортных средств. В результате ДТП на месте погибли находившиеся в микроавтобусе две женщины в возрасте 50 и 55 лет, а также 60-летний мужчина. Ещё трое пассажиров микроавтобуса и одна женщина из легкового автомобиля получили травмы. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной аварии могло стать то, что водитель грузовика уснул за рулём.