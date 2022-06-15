Брюссель, , 15:23 — REGNUM Новый раунд диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной может состояться 21 июня в Брюсселе. Об этом 15 июня сообщило агентство «Танюг», ссылаясь на дипломатические источники в Брюсселе.

Штаб Евросоюза в Брюсселе Wiktor Dabkowski

Главы делегаций Белграда и Приштины Петар Петкович и Бесник Бислими обсудят во время встречи финальный вариант договора об энергетике и декларацию о лицах, пропавших без вести, сообщило сербское новостное агентство.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Приштину заявил, что Сербия и сепаратистское Косово не могут рассчитывать на прием в ЕС до подписания «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений», которое подразумевает признание Косово Сербией.