Пекин, 15 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, несмотря на глобальные перемены в мире. Об этом 15 июня заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития», — приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер добавил, что экономическое и торговое сотрудничество между РФ и КНР демонстрирует «уверенное развитие».

Он также отметил, что начало сообщения по мосту Благовещенск — Хэйхэ открыло новый канал сообщения между двумя странами.