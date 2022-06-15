Рига, 15 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Латвийское законодательство стало препятствием на пути быстрой регистрации в стране автотранспортных средств беженцев с Украины. Об этом сообщил латвийский портал lsm. lv.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Как следствие, к середине июня 2022 года в стране официально зарегистрированы менее 10 автомобилей с украинскими номерами.

Латвийские законы гласят, что автомобили с иностранными номерами нужно регистрировать, если их водители намерены находиться в стране более трех месяцев. Однако закон не допускает исключений в пользу беженцев, которые нуждаются в скорейшей регистрации своих автомобилей.

По свидетельству украинских автовладельцев, регистрация автомобиля, которую нужно обязательно сделать, обойдется свыше тысячи евро, так как нужно уплатить таможенную пошлину в 10% от стоимости машины. Надо пройти растаможку, оплатить таможенную пошлину, техосмотр, сертификацию и смену номеров.

В Управлении таможни Службы госдоходов (СГД) признали сложности с регистрацией и объяснили это тем, что действующий порядок требует пройти сертификацию, если транспортное средство произведено не для рынка Евросоюза.

Получается, делают выводы журналисты, без дорогостоящей сертификации перерегистрировать машину нельзя, а без регистрации, спустя 90 дней после прибытия, нельзя ездить.