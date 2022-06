Лондон, , 14:47 — REGNUM Британская инди-рок-группа The 1975 в своих социальных сетях объявила о возвращении с новым синглом 7 июля. Согласно новому посту, песня получила название Part Of The Band.

The 1975 NME

Ранее The 1975 развесили в Лондоне плакаты с загадочной датой. Теперь они поделились с поклонниками названием первого сингла из нового альбома.

Предстоящий альбом группы, который еще не анонсирован, последует за пластинкой Notes On A Conditional Form 2020 года. Сингл Part Of The Band выйдет 7 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Джо Армон-Джонс спустя пять лет дал песне No Weapon официальный релиз