Уфа, , 14:51 — REGNUM До 200 млн рублей может получить Башкирия из федерального бюджета на поддержку населения по выращиванию овощей на приусадебных и садовых участках. Об этом 15 июня сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Башкирии Ирик Сураков на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона.

На выставке достижений калужских садоводов и огородников Фото пресс-службы городской думы Калуги

Сураков напомнил, что с 1 января 2023 года в России вводят новые меры поддержки граждан по выращиванию овощей на садовых и приусадебных участках, а также в личных подсобных хозяйствах.

«Самозанятые жители смогут получать субсидии на затраты по выращиванию и продаже овощей и картофеля с приусадебных участков. Республика рассчитывает получить до 200 млн рублей на эти цели из федерального бюджета», — приводит пресс-служба его слова.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил организовать информационно-разъяснительную работу по новым видам господдержки самозанятых на селе.

«Продолжим и дальше помогать нашим садоводам с реализацией выращенной продукции на рынках городов и посёлков. Важно, что там должны продавать свою продукцию только сами садоводы, а не перекупщики», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены предоставлять в селах землю под магазин без торгов.