Москва, 15 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. России и США необходимо общаться, и общение будет. В его основе должны лежать принципы взаимного уважения и неделимости безопасности, взаимная выгода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июня журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее представитель Кремля предположил, что дух «Женевы» вряд ли вернётся в отношения двух стран, но могут появиться новые надежды и новый режим общения. По его словам, и США, и Европа никуда не денутся.

«Но общение необходимо. В будущем нам все равно придется общаться, — сказал Песков. — Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды только».

Он добавил, что в этом и заключаются новые надежды, но пока это тема «не ближней перспективы».

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, 16 июня 2021 года, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве.

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