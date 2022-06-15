Пекин, , 14:45 — REGNUM Телефонный разговор, в ходе которого также обсуждалась ситуация на Украине, провели президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 15 июня сообщает Центральное телевидение Китая.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

«15 июня во второй половине дня Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе беседы китайский лидер выразил готовность к оказанию содействия в урегулировании связанного с Украиной кризиса.

«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», — приводит слова Си Цзиньпина телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсовет КНР объявил о назначении и отстранении от должности нескольких чиновников.