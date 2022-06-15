Майданшахр, Афганистан, , 14:44 — REGNUM В продолжение раздоров кочевников и местного населения в афганской провинции Вардак, некоторые кочевники предупредили крестьян, чтобы они поскорее собрали урожай со своих полей, иначе он будет вытоптан их скотом. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Мирные жители Афганистана

Местные источники в уезде Бехсуд говорят, что кочевники дали жителям района неделю на сбор ещё не созревшего урожая.

Теперь кочевники разбили шатры рядом с разорёнными землями жителей Бехсуда, заявив, что они не будут нести ответственности, если поля будут вытоптаны скотом после установленного ими срока.

Официальный отчёт талибов, копия которого была получена газетой «8 Собх», подтверждает жестокое обращение кочевников с жителями Бехсуда.