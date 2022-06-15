Лос-Анджелес, США, , 14:43 — REGNUM Продолжение детектива «Достать ножи» под названием Glass Onion: A Knives Out Mystery может выйти уже в ноябре этого года. Об этом 15 июня пишет Comicbook.

К/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США Цитата из к/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США

Как отмечает издание, создатель логотипа для фильма поделился в своих соцсетях постом, в котором указал, что «не может дождаться Дня благодарения», чтобы увидеть картину на большом экране. Напомним, что День Благодарения празднуется в четвёртый четверг ноября — в 2022 году это произойдёт 24 ноября.

Ранее режиссёр «Достать ножи» Райан Джонсон рассказал, что вторая часть детектива будет называться Glass Onion («Монокль»). Он также отметил, что при создании ленты вдохновлялся книгами писательницы Агаты Кристи.

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