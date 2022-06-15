Симферополь, 15 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Автобусное сообщение между Крымом и освобождёнными территориями Украины планируется организовать до 1 июля. Об этом сообщил 15 июня глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По информации «Крым 24», в настоящее время начались работы по расширению пунктов пропуска на границе между Крымом и Херсонской областью — появятся новые полосы для грузового транспорта.

Ранее власти Херсонской области анонсировали запуск пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом летом 2022 года.