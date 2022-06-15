Париж, , 14:42 — REGNUM Баллотирующаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что за пять лет на выборах в законодательные органы проголосовало на 1,3 млн человек больше, передает BFM TV.

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«Во время выборов в законодательные органы динамичными являются только выборы Национального объединения», — заявила Марин Ле Пен, которая утверждает, что за пять лет избирателей стало на 1,3 млн больше.

Марин Ле Пен также утверждает, что партия «Национальное объединение» является первой партией во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, двое мигрантов получили ранения в Ницце. Водитель фургона, перевозившего мигрантов, отказался остановиться на полицейском контроле.

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