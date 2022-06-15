Москва, , 14:42 — REGNUM Российское производство высокотехнологичной электроники и соответствующей компонентной базы потребует масштабных инвестиций, которые, по некоторым оценкам, даже в военной промышленности не удастся покрыть ни за счет гособоронзаказа, ни за счет военного экспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Вместе с тем решать эту проблему в условиях санкций и ограничений все равно необходимо, — подчеркнул он. — В том числе для обеспечения национальной безопасности и суверенитета и модернизации военно-промышленного комплекса. Необходимо, чтобы государство активно участвовало в этом процессе. Возможно, потребуется какая-то программа на национальном уровне, направленная на развитие электроники с унификацией оборудования по группам задач от бытовой и компьютерной техники до сложной продукции космической и военной промышленности. Решение этих задач потребует масштабных усилий и больших инвестиций, но в случае, если удастся сформировать работающий и востребованный рынок отечественной электроники, впоследствии Россия сможет конкурировать и на внешних рынках в качестве одного из ведущих экспортеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, импортозамещение в РФ может забуксовать из-за дефицита рабочих и инженерных специальностей.

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