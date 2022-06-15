Брюссель, 15 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Дальнейшее усиление Североатлантического альянса на восточном направлении станет одной из тем обсуждения главами министерств обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе 15–16 июня. Об этом 15 июня сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

»Мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования на долгосрочной основе для обеспечения защиты территории всех членов альянса», — пояснил он.

Кроме того, добавил Столтенберг, НАТО готовит новые схемы для обороны, когда определённые силы альянса будут выделены для защиты конкретных союзников и будут находиться в повышенной боеготовности.

»Это будет означать большее присутствие, больше возможностей и более высокую готовность. С большим количеством передовых боевых формирований НАТО, развернутых для усиления наших боевых групп на востоке», — отметил на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе генсек НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш намерен как до саммита НАТО, так и на нём неустанно говорить, объяснять и напоминать о необходимости укрепления восточного фланга НАТО, включая обороноспособность стран Прибалтики. Он подчеркнул, что важно, чтобы у коллег по военному альянсу было одинаковое понимание необходимости укрепления безопасности в Балтийском регионе, а этого можно добиться только путём переговоров, постоянных разъяснений, напоминаний.

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