Рига, , 14:38 — REGNUM На Латвию обрушились самые сильные дожди с августа 2017 года. Об этом сообщили в Латвийском центре среды, геологии и метеорологии.

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Рекордсмен по интенсивным осадкам, продлившимся до утра среды, 15 июня, согласно наблюдениям метеостанций, — Гулбене. Здесь они достигли 94 миллиметров или 121% от месячной нормы. На втором месте Мадона с 91 миллиметром или 124% от месячной нормы, на третьем Алуксне с 85 миллиметрами или 94%.

В Екабпилсе выпало 74 миллиметра осадков, в Скривери — 61 миллиметр, во многих других местах в центральной и восточной части страны — около 50 миллиметров.

Из-за интенсивных осадков в Елгаве пришлось закрыть для движения транспорта несколько затопленных улиц и парк песчаных скульптур на ул. Паста. В Риге, сообщают ответственные службы, осадки не привели к таким экстремальным условиям.

На востоке страны, в основном на границе с Россией, все еще идет дождь. В западной и центральной части Латвии установилась в основном солнечная погода.