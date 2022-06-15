Москва, 15 июня 2022, 14:38 — REGNUM Одной из ключевых задач Роснано должно быть оздоровление финансовой ситуации в компании, заявил 15 июня президент России Владимир Путин с главой компании Сергеем Куликовым.
Так, в начале встречи глава государства напомнил, что в первоначальном виде Роснано начала работать в 2007 году и за это время было создано 150 предприятий и порядка 40 тыс. рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куликов заявил, что у Роснано в настоящее время имеются 18 объектов разной степени проблемности.
Читайте также: Глава Роснано рассказал Путину о работе с проблемными активами