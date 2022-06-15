Москва, 15 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Такое техническое решение как оплата смартфоном по картам «Мир» с помощью OR-кода остается только приветствовать и грустить, что оно не появилось раньше, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Mironline.ru Платежная карта «Мир»

«В защиту платежных карт «Мир» можно сказать лишь, что раньше в подобных способах оплаты не было столь острой необходимости.

Сегодня, когда карты VISA и Mastercard постепенно покидают кошельки российских граждан в связи с окончанием их срока действия, новые возможности в работе «Мир», в частности, предлагаемая «внепластиковая» карта и возможность оплаты по QR-коду через смартфон, конечно, найдут своего потребителя.

Отечественный карточный бизнес продолжает развиваться, в том числе именно как бизнес, и в нынешних условиях уже нет острой необходимости стимулировать организации и граждан становиться его пользователями.

Безусловно, это будет способствовать не только расширению деятельности национальной системы платежных карт (НСПК), ответственной в числе прочего за карты «Мир» и Систему быстрых платежей (СБП), но и укреплению национальной платежной системы России в целом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, клиенты банковской системы «Мир» смогут оплачивать покупки без предъявления карты с 25 октября. Операции оплаты и возврата будут проводиться с помощью QR-кодов, сформированных на смартфоне.

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