Ереван, 15 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Активисты движения «Сопротивление», выступающее за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 15 июня начали акцию протеста возле здания Генпрокуратуры. Об этом сообщает Yerevan․Today.

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Сообщается, что активисты перекрыли улицу, на которой стоит задние и зажгли разноцветные файеры. Потом они сели на проезжей части, продолжая блокировать движение на дороге. Позвавший сторонников на акцию депутат парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Арам Вардеванян заявил, что необходимо добиваться отставки Пашиняна.

«Эти власти не имеют отношения к демократии, потому имеют иной стиль. Это стало более очевидно во время событий 3 июня, когда демократическая власть бросила гранаты в мирных демонстрантов. Но мы мирным путем добьемся того, что Армения будет без Никола», — сказал Вардеванян.

Стоит отметить, что другой лидер протестующих вице-спикер парламента страны от блока «Армения» Ишхан Сагателян ранее объявил о смене стратегии протестующих и сокращении количества массовых акций. Следующая акция была объявлена на 16 июня, но Вардеванян предложил провести «стихийный митинг» сегодня.