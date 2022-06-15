Галле, Германия, 15 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном в матче первого круга турнира в Галле (Германия). Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Медведев шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге Медведев сыграет с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко.