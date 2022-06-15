Тунис, 15 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Власти Туниса приняли решение об ограничении доступа к СМИ представителям политический партий и общественных организаций, критикующих голосование по новой конституции страны. Как сообщает Babnet, с таким заявлением выступили в Независимом избирательном органе, руководство которого назначается президентом Туниса.

Флаг Туниса

«Политическим партиям, организациям и объединениям, призывающим к бойкоту референдума и не подающим заявки на участие в референдуме, будет запрещено обсуждать голосование в средствах массовой информации, а также на демонстрациях и публичных собраниях», — заявил член Избирательной комиссии Мохамед ат-Тилили аль-Мансри.

Представители ряда оппозиционных партий Туниса уже заявили, что решение о запрете на выступление в СМИ нарушает конституцию страны.