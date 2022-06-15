Москва, 15 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Именно Киев и его «западные кураторы» ответственны за то, что переговоры о прекращении конфликта на Украине не продвигаются. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил 15 июня в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

По его словам, фактически в середине апреля украинская делегация, которую науськивали кураторы, кукловоды на Западе, вышла из переговорного процесса. В переговорах наступила пауза.

«Это отражение линии на срыв возможностей для мирного решения и попытка доказать силой на поле боя, что Россия не права», — сказал Рябков.

Российская сторона, подчеркнул он, возлагает на Киев и его кураторов полную ответственность за то, что в Донбассе и на Украине до сих пор не наступил мир, что нет продвижения по переговорному треку.

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