Каир, 15 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Египет, Израиль и Европейский союз 15 июня подписали соглашение об увеличении продаж сжиженного природного газа странам ЕС, которые стремятся снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, соглашение, подписанное в пятизвездочном отеле в Каире, предусматривает, что Израиль будет отправлять больше газа через Египет, который располагает мощностями для его сжижения для экспорта по морю.

«Какой особенный момент, — сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с министрами энергетики Египта и Израиля. — Я горячо приветствую подписание этого исторического соглашения».

Она также сказала, что соглашение является частью усилий Европы по диверсификации источников энергии и импорту углеводородов не из России, а от «других надежных поставщиков».

ЕС поможет Египту и Израилю увеличить добычу и разведку газа в их территориальных водах. Сколько именно газа ЕС будет импортировать из Израиля или Египта, пока неясно.

В 2021 году Европейский союз ввозил около 40% своего газа из России, и это осложнило для него введение санкций против Москвы в связи с ее продолжающейся операцией на Украине.