Москва, , 14:34 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о создании информационной системы «Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности», передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня институтов инновационного развития и иных организаций, осуществляющих государственную поддержку инновационной деятельности, представляющих сведения в реестр, а также по установлению порядка формирования и ведения реестра.

Формирование и ведение реестра позволит регулярно получать статистическую информацию о конечных получателях государственной поддержки, что будет способствовать выработке мер по повышению эффективности государственной поддержки инновационной деятельности, отмечают в правительстве.

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