Москва, 15 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о создании информационной системы «Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности», передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня институтов инновационного развития и иных организаций, осуществляющих государственную поддержку инновационной деятельности, представляющих сведения в реестр, а также по установлению порядка формирования и ведения реестра.

Формирование и ведение реестра позволит регулярно получать статистическую информацию о конечных получателях государственной поддержки, что будет способствовать выработке мер по повышению эффективности государственной поддержки инновационной деятельности, отмечают в правительстве.