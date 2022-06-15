Донецк, 15 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел из «Града» населённого пункта Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Атака зафиксирована в 13:38 с позиций в Авдеевке. По Яковлевке из установки БМ-21 «Град» выпустили десять ракет.

Также из Авдеевки в 13:46 обстреляна Макеевка. Пол Червоногвардейскому району боевики выпустили шесть снарядов калибра 152 мм, по Восточному району — четыре снаряда.

В 14:00 из Новгородского обстреляли Озеряновку, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.