Москва, 15 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Далеко не каждый житель России в силу многих причин сможет поехать в Москву или Санкт-Петербург, чтобы послушать концерт в исполнении известного музыканта в хорошем концертном зале. Но благодаря нацпроекту «Культура» в регионах появилась возможность собраться в приятной компании для того, чтобы послушать специально отобранную музыку, ее лучшие образцы в хорошем исполнении и посмотреть это в хорошем качестве. По всей стране открыты сотни виртуальных концертных залов.

Концертный зал в Тамбовской области

К примеру, в Алтайском крае, который по итогам 2021 года стал одним из лидеров среди регионов Сибири по реализации нацпроекта «Культура», готовят к открытию виртуальный концертный зал на базе Заринской детской музыкальной школы №2. Как пояснили в министерстве культуры Алтайского края, на выделенные российским правительством средства приобрели проекционный экран и лазерный проектор, акустическую систему, микшерный пульт и ноутбук. Оборудование уже полностью смонтировали, сотрудники музыкальной школы прошли обучение. Сейчас завершают работы по оформлению концертного зала, первые трансляции в котором пройдут уже в начале учебного года.

«В нашей музыкальной школе по предпрофессиональным и общеразвивающим программам обучается 502 ребенка. Открытие виртуального концертного зала в школе будет большим культурным событием не только для коллектива, но и для жителей города и позволит заринчанам стать частью единого концертного пространства России и всего мира», — отметила директор музыкальной школы Галина Голубовская. По её словам, также проект виртуального концертного зала позволит привлечь новых слушателей и расширит возможности школы по популяризации классической музыки среди обучающихся.

До конца 2022 года виртуальный концертный зал предстоит открыть на базе Центральной районной библиотеки имени Михаила Борисова Каменского района Алтайского края. Сейчас в библиотеке, которая стала победителем краевого конкурса на переоснащение муниципальных библиотек, проводятся работы по модернизации. Также на эти средства закупают издания на различных носителях для комплектования фонда, мебель, техническое оборудование. Концепция модернизации библиотеки называется «Место силы» и предполагает кардинальное изменение библиотечного пространства, в основу формирования которого лягут принципы эргономики, мобильности, комфортности, открытости и безопасности.

Создание виртуального концертного зала на базе библиотеки не случайно. Здесь создано объединение любителей музыки, в состав которого входят преподаватели музыкальных школ города, профессиональные музыканты. Проводятся музыкальные вечера, встречи с деятелями культуры.

«Проект «Виртуальный концертный зал» даст возможность с помощью использования современных информационных технологий получить доступ к шедеврам мирового классического искусства. Программа концертов будет составляться с учетом разных возрастных категорий — для детей, молодежи и взрослых. В виртуальном концертном зале в год планируется проводить не менее 24 концертов», — отметила директор библиотеки Валентина Максимова.

Сразу три виртуальных концертных зала открыли на днях в Иркутской области. Один из них начал работу в Доме культуры «Перевал» Слюдянки. Два других — в Тайшете на базе Дома культуры «Юбилейный» и в детской школе искусств Бирюсинска — приняли первых зрителей 10 июня.

Концертный зал в Приангарье

Все три учреждения победили в конкурсе Министерства культуры России. На полученные средства они приобрели большие экраны, профессиональные акустические системы, мощные компьютеры. Такое мультимедийное оборудование позволяет в высоком качестве транслировать концерты классической и джазовой музыки, оперу, балет, театральные постановки как в прямом эфире, так и в записи.

«Мы продолжаем принимать активное участие в реализации национального проекта «Культура» в разных направлениях. Создание виртуальных концертных залов — прекрасная возможность значительно расширить культурное пространство городов и сёл. Люди смогут наслаждаться виртуозным исполнением любимых произведений, прикоснуться к мировому музыкальному наследию. Я уверен, каждый виртуальный концертный зал станет особенным местом притяжения жителей», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В августе и октябре 2022 года в Иркутской области будет создано еще два виртуальных концертных зала. Они появятся в городах Алзамай Нижнеудинского района и Черемхово. К концу 2022 года количество таких современных пространств в нашем регионе достигнет 16.

В Тамбовской области пятый по счету виртуальный концертный зал открыли на базе детской городской библиотеки города Рассказово. Как сообщает сайт правительства региона, он оснащен современной техникой, которая позволит сохранить качество звука и создаст эффект присутствия на филармонических концертах.

Теперь зрители смогут бесплатно увидеть мировые театральные постановки, концерты, мюзиклы. Здесь будут вестись как прямые трансляции, так и концерты в записи. На премьерном прослушивании прозвучал Концерт №2 С. Рахманинова для фортепиано с оркестром в исполнении выдающихся музыкантов Бориса Березовского, Юрия Башмета и оркестра «Новая Россия». Напомним, в следующем году исполняется 150 лет со дня рождения великого композитора.

«По нацпроекту «Культура» в регионе уже появились виртуальные концертные залы в Мичуринске, Тамбове, Уварове, Котовске, а теперь и в Рассказове. Также в июне планируется открытие зала в Кирсанове. Еще один виртуальный концертный зал планируют создать в Моршанске. Заявка в Министерство культуры РФ уже направлена», — отмечает врио главы администрации области Максим Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Культура» академическая музыка стала ещё доступнее: в небольших городах и посёлках открывают виртуальные концертные залы, где транслируют выступления из крупнейших филармоний страны.

С помощью широкоугольного экрана и объёмного звука зрители из любой точки России ощущают эффект полного погружения — кажется, будто артисты выступают с ними в одном помещении.