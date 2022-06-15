Сеул, , 14:33 — REGNUM Затянувшаяся пандемия коронавируса, которая вынудила школы Южной Кореи перейти на «дистант», негативно повлияла на успеваемость учащихся средних и старших школ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства образования и Корейского института учебных программ и оценки.

Школьники Цитата из т/с «Ривердейл». реж. Ли Толанд Кригер, Ли Роуз. 2017. США

Согласно опубликованным данным, уровень знаний учащихся третьего класса средней школы и второго класса старшей школы был ниже по сравнению с показателями до пандемии.

В 2021 году количество отстающих старшеклассников увеличилось на 7% в годовом исчислении.

В министерстве сообщили о намерении разработать среднесрочные и долгосрочные планы для решения данной проблемы. Соответствующие планы будут представлены к октябрю текущего года.

Оценка была основана на знании корейского языка, математики и английского языка примерно у 22 000 человек, обучающихся в третьих классах старших школ и вторых классов средних школ.