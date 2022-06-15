Донецк, 15 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли город Макеевка, а также населённые пункты Яковлевки и Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что обстрел Яковлевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:38 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Также указывается, что в 13:46 ВСУ обстреляли два района Макеевки, выпустив по ним в обще сложности 10 снарядов калибра 152 мм. При этом уточняется, что в 14:00 украинские нацисты обстреляли Озеряновку, по которой они выпустили пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новое уголовное дело об обстрелах мирного населения Донбасса возбудили российские следователи.